Comando Militar do Leste realiza visita técnica à PMES

.

A Polícia Militar do Espírito Santo recebeu o general de Brigada Fernando Bartholomeu Fernandes, responsável pela visita de inspeção do Comando Militar do Leste (CML) do Exército Brasileiro (EB). O general foi recepcionado com honras militares e um coffe-break após as devidas apresentações e orientações técnicas. O evento aconteceu no Quartel do Comando Geral da PMES, na manhã desta quinta-feira (03).

Durante o encontro, o general estava acompanhado pelo coronel Ricardo Tito de Farias, do Comando Militar do Leste e pelo coronel Marcelo Alves Pinto, comandante do 38º Batalhão de Infantaria.

O objetivo da visita foi acompanhar os projetos, a evolução da legislação e as necessidades de cursos e estágios na Polícia Militar, além de fomentar a interação regional entre os órgãos de Segurança Pública e a Força Terrestre.

Na oportunidade, foi apresentada ao general uma exposição de materiais, viaturas e armamentos das Unidades Especializadas, localizada no pátio do quartel. Logo após, o general e sua equipe foram recebidos no gabinete do comando-geral da PMES pelo subcomandante-geral, coronel Marcio Celante Weolffel, junto ao Alto Comando para uma palestra proferida pelo coronel Aleksandro Ribeiro de Assis.

Na ocasião, o oficial explanou sobre a organização básica institucional, o quantitativo do efetivo policial, a formação dos policiais, cursos em andamento, dentre outras peculiaridades. Além disso, falou também sobre as características de cada comando e diretoria da Polícia Militar, sobretudo as estratégias e ações que têm originado positivos indicadores de produtividade.

Ao final, o general Fernando Bartholomeu Fernandes agradeceu toda preparação e dedicação da Polícia em Militar em realizar as apresentações e elogiou a capacidade de organização e planejamento dos comandantes. Em tempo, enalteceu também a forma como lhe foram transmitidas as informações pelos policiais militares à frente da exposição. “Demonstrou confiança e amor pelo trabalho que executam”, completou.

O subcomandante-geral, coronel Celante, presenteou o general com um brinde e uma placa de agradecimento. Manifestou ser uma honra recebê-lo e essencial para manter o vínculo de cooperação e apoio mútuo entre as instituições.

A visita técnica tem previsão legal, baseada na Constituição Federal e no Decreto Federal Nº 88.777, de 30/09/83, que aprova o regulamento para as polícias militares – R200. Neste ano a cerimônia foi mais sucinta devido ao momento de pandemia pela qual estamos passando. Em razão disso, não foi abrilhantada com a participação da Banda de Música da Polícia Militar e nem com a participação de demais autoridades militares e civis.

Informações à Imprensa:

Diretoria de Comunicação Social PMES:

CORONEL DALTRO ANTONIO FERRARI JUNIOR

Tel. (27) 3636-8717 / 3636-8718

E-mail: [email protected]

Subseção de Jornalismo PMES:

1º TENENTE ANTHONY MORAES COSTA

Tels. (27) 99625-1106 / 98823-8857

E-mail: [email protected]