Comando-Geral da PMES recebe Força Tática do 5º Batalhão

O comandante-geral da Polícia Militar do Espírito Santo, coronel Douglas Caus, e o subcomandante-geral, coronel Ríodo Lopes Rubim, receberam nesta quinta-feira (26), no Quartel do Comando-Geral, os policiais da Força Tática do 5º Batalhão, sediado em Aracruz. A reunião teve como objetivo reconhecer o trabalho desenvolvido pela equipe, alinhar estratégias e fortalecer as ações operacionais na região Norte do Estado.

Durante o encontro, o comandante do 5º BPM, major Márcio Cunha Cabral, agradeceu a recepção e destacou a importância do reconhecimento institucional como fator de motivação para a tropa. “Já alcançamos a marca de 80 armas apreendidas este ano. A confiança depositada no nosso trabalho é um estímulo diário. Estamos nos dedicando ao máximo para retribuí-la”, afirmou.

O subcomandante-geral, coronel Rubim, reforçou a importância da lealdade institucional e do espírito de equipe. “A coesão da tropa reflete a lealdade entre os integrantes. O major Cabral tem conduzido muito bem esse aspecto, o que resulta diretamente no bom desempenho dos policiais sob seu comando”, destacou.

O coronel Caus, por sua vez, ouviu atentamente as demandas dos militares e reafirmou o compromisso da Corporação em suprir as necessidades operacionais da unidade. Entre as novidades anunciadas, estão a previsão de entrega da nova sede do Batalhão em Aracruz, o envio de novo efetivo após a formatura do Curso de Formação de Soldados no fim do ano, além da chegada de drones e armamentos de última geração.

“Nosso objetivo é manter a tropa do interior cada vez mais preparada e equipada para um possível enfrentamento qualificado. Em breve, também teremos viaturas blindadas disponíveis para reforçar ainda mais a segurança da população”, afirmou o comandante-geral.

O encontro reforça o alinhamento entre o Comando-Geral e as unidades operacionais, valorizando o trabalho dos policiais militares e reafirmando o compromisso com a segurança pública em todas as regiões do Espírito Santo.

