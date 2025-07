Comando-geral da PMES e Vice-governador do ES visitam Academia de Polícia Militar

Na manhã desta terça-feira (18), o vice-governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço, realizou uma visita institucional à Academia de Polícia Militar do Espírito Santo (APM-ES), localizada em Cariacica. Acompanhado pelo comandante-geral da Polícia Militar, coronel Douglas Caus, o vice-governador percorreu diversas instalações da unidade, onde teve contato direto com alunos e instrutores da corporação.

Também participaram da visita o subcomandante-geral da PMES, coronel Rìodo Lopes Rubim; a chefe do Estado-Maior Geral, coronel Luciana Lopes Carrijo Ferrari; e a comandante da Academia, tenente-coronel Adriana Bravin, que recepcionou as autoridades e conduziu a comitiva pelas dependências da instituição.

Durante o percurso, foram visitadas oficinas de treinamento, estande de tiro, pista de atletismo, quadra de esportes, áreas de instrução de policiamento ostensivo geral e patrulhamento em áreas de risco, bem como atividades de treinamento físico militar. O vice-governador conversou com os alunos, demonstrando entusiasmo com a preparação dos futuros policiais.

Em sua fala, o comandante-geral da PMES, coronel Douglas Caus, destacou os avanços estruturais e os investimentos realizados nos últimos anos:

“É uma honra receber o vice-governador em nossa Academia. Ele pôde conhecer de perto nossa estrutura logística e os cursos em andamento (CFSd, CFO, CHS e CAS). A Polícia Militar tem experimentado, nos últimos cinco anos, os maiores investimentos de sua história — em recursos humanos, infraestrutura, tecnologia, viaturas, armamentos e equipamentos — o que tem refletido diretamente nos resultados. Agradecemos muito ao governador Renato Casagrande por esses investimentos, que demonstram uma postura de responsabilidade e continuidade, nos permitindo colher os melhores indicadores de segurança dos últimos 29 anos.”

Fonte: POLÍCIA MILITAR ES