Comando do CPOM inicia ciclo de visitas técnicas as Unidades da Grande Vitória

Na tarde desta terça-feira (18), o 7º batalhão e a 11ª Companhia Independente receberam a visita do Comandante de Polícia Ostensiva Metropolitana (CPOM), coronel Alessandro Juffo Rodrigues. As visitas deram início ao ciclo de visitas técnicas que ocorrerá em todas as Unidades da Região Metropolitana da Grande Vitória.

Durante a visita, o comandante da 11ª Cia Ind., major Marcos Tadeu Pimentel, apresentou ao coronel Alessandro Juffo Rodrigues as instalações da Unidade, explanando sobre suas carências e potencialidades, dando destaque a necessidade de reforma dos prédios da companhia, o que poderia proporcionar um aumento da capacidade da PMES para ministrar instruções do interesse da corporação em razão da disponibilidade de espaço apto a ser utilizado como salas de aulas.

Já no 7º batalhão, o comandante do CPOM foi recebido pelo tenente-coronel Paulo Roberto Schulz Barbosa e demais oficiais Unidade, sendo também apresentada toda a estrutura física da Unidade, expondo as necessidades de melhorias, algumas obras que já estão sendo feitas e outras que são projetos futuros, como a reforma nas tubulações de água e esgoto da Unidade. O comandante da Unidade aproveitou o momento para homenagear o coronel Alessandro Juffo Rodrigues com uma placa em agradecimento a forma como o CPOM tem lidado com os comandantes de Unidades, priorizando sempre o diálogo e o debate na solução dos problemas.

Depois de concluídas as visitas, oficiais das Unidades e oficiais do CPOM, se reuniram no auditório do 7º batalhão, onde foi realizada uma exposição detalhada do efetivo, indicadores criminais, projetos realizados junto à comunidade, e informações sobre as inovações e ações futuras das Unidades visitadas.

Por fim, o coronel Juffo fez questão de frisar que a visita técnica é uma forma de aproximar o comando do CPOM das Unidades, bem como conhecer de perto as carências de cada comandante, permitindo traçar ações mais qualificadas no que tange ao combate a criminalidade e aos problemas administrativos e logísticos recorrentes.

