Comando do 1º BPM se reúne com os responsáveis pelo projeto “Saúde 10”

Na manhã desta terça-feira (30), o comando do 1º Batalhão se reuniu com os responsáveis pelo projeto “Saúde 10”, voltado ao cuidado com a saúde dos policiais militares do Espírito Santo.

O encontro ocorreu no auditório da Unidade Militar e contou com a presença do coronel RR Miranda, Dr. Jorge Miranda, Sr. Aloísio Roberto Silva e Oficiais do 1º Batalhão.

O Projeto tem como objetivo colaborar com a melhoria da saúde física e mental dos profissionais de segurança, fornecendo-lhes atendimento coletivo e individualizado. Segundo o comandante da unidade, tenente-coronel Costa Leite, “trata-se de uma oportunidade de fornecer ao nosso efetivo, serviços específicos que contribuirão para a qualidade de vida de nossos profissionais”.

A adesão ao projeto ocorrerá de maneira voluntária, entre os militares do 1º BPM e envolverá exames, diagnósticos, medições e avaliações variadas, de maneira totalmente gratuita.

Fonte: POLÍCIA MILITAR ES