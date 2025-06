Comandante-geral visita Vara da Auditoria Militar e Fórum Criminal de Vitória

O comandante-geral da PM, coronel Douglas Caus realizou, no último mês, uma visita institucional à Vara da Auditoria Militar e às instalações do novo Fórum Criminal de Vitória, situado em frente à Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). A visita ocorreu a convite do Exmo. Juiz Auditor, Dr. Getúlio Marcos Pereira Neves.

Durante a ocasião, foram debatidos temas relevantes à Justiça Militar e à atuação da Polícia Militar no contexto jurídico, reforçando o compromisso mútuo com a legalidade, a transparência e a valorização das instituições. Além disso, o comandante aproveitou para realizar a entrega da Moeda Comemorativa dos 190 anos da Polícia Militar do Espírito Santo ao Dr. Getúlio, em reconhecimento à sua contribuição e parceria com a Corporação.

“A Moeda Comemorativa dos 190 Anos da PMES simboliza não apenas os quase dois séculos de história da nossa instituição, mas também a honra, a dedicação e o compromisso com os valores que norteiam a segurança pública e a justiça. Sua outorga a autoridades e parceiros institucionais representa um gesto de gratidão e respeito pela trajetória compartilhada em prol da sociedade capixaba”, afirmou o coronel Caus.

“A parceria entre a Polícia Militar e a Vara da Auditoria Militar é fundamental para o fortalecimento da Justiça Militar Estadual, garantindo o cumprimento da lei, a preservação da disciplina e a proteção dos direitos dos militares estaduais. Visitas como esta reafirmam a importância do diálogo interinstitucional e da cooperação para o aperfeiçoamento contínuo das nossas ações”, finalizou.

