Comandante-geral visita três unidades da PMES no município de Serra

Três unidades da PMES, localizadas no município de Serra, receberam a visita do comandante-geral, coronel Douglas Caus, na tarde desta segunda-feira (03). Essa ação faz parte de uma série de visitas que o comandante da Instituição tem realizado e que serve como direcionamento para construção de seu plano de comando.

A primeira unidade a ser visitada foi o Regimento de Polícia Montada (RPMont). A Unidade Especializada da PM é responsável pelo policiamento montado em todo o estado. Sua sede fica localizada no bairro Boa Vista.

O comandante-geral foi recebido pelo comandante da Unidade, o tenente-coronel Menegatti, e pelos praças e oficiais do Regimento. Feita a apresentação, as formas de atuação, as informações dos equinos e a utilização do plantel, o tenente-coronel Menegatti ainda falou das capacitações, treinamentos e cursos realizados pela Unidade. Lembrou também do projeto social que é referencia no estado e que já conquistou vários prémios, a equoterapia.

Na sequência, logo ao lado, o comandante-geral foi visitar o 6º Batalhão. A unidade é responsável pelo policiamento em parte do município de Serra. Suas cinco companhias têm sedes localizadas nos bairros José de Anchieta, Parque Residencial Laranjeiras, Barcelona, Serra Sede e Cidade Continental. Os oficiais e praças receberam o coronel Caus na unidade e o comandante, tenente-coronel Leonardo foi o responsável pela apresentação. Ele falou sobre o efetivo, área de atuação, ações em andamento e das necessidades para as melhoria do Batalhão.

Para fechar a agenda do dia, a última unidade a ser visitada na ocasião foi a 14ª Companhia Independente. Com sede em Feu Rosa, a Cia Independente tem a responsabilidade do policiamento em bairros como Jacaraípe, Nova Almeida, Vila Nova de Colares, entre outros. Na sede da Unidade, o comandante-geral foi recebido pelo major Carvalho e capitão Dávila, comandante e subcomandante da 14ª Cia Independente, respectivamente.

O coronel Caus, após prestigiar as apresentações das Unidades, visitou as instalações físicas de cada uma delas Unidade. “Esse é um olhar de proximidade, não é um ato simbólico e sim de fato para conhecer a realidade de cada uma dessas unidades”, destacou o comandante-geral ao falar do seu plano de comando.

