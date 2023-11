Comandante-geral visita instalações da APM

Na tarde desta quarta-feira (29), a Academia de Polícia Militar do Espírito Santo (APM/ES) recebeu a visita do comandante-geral da PMES, coronel Douglas Caus. A visita teve como objetivo a fiscalização em toda estrutura física da academia, verificando a necessidade logística de infraestrutura em toda parte de estacionamento, rancho com preço acessível de alimentação para os alunos, salas de aula com ar condicionado, detectando as possíveis falhas e necessidades da Academia.

“Essa é uma ação estruturante na recomposição do efetivo da Policia Militar dentro do programa Estado Presente, no próximo ano teremos novos soldados formados e qualificados para atuarem servindo da melhor forma a sociedade capixaba”, concluiu o coronel Caus.

