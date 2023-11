Comandante-geral visita instalações da APM

Na tarde desta quarta-feira (08), a Academia de Polícia Militar do Espírito Santo (APM/ES) recebeu a visita do comandante-geral da PMES, coronel Douglas Caus. O objetivo foi conferir as instalações da Unidade Operacional de Ensino, que tem recebido melhorias para aprimorar ainda mais a formação e capacitação dos policiais militares.

Durante a visita o comandante-geral esteve nos alojamentos, stand de tiros, pista de atletismo e salas de aula que também passarão por reformas e ampliação para inicio do Curso de Formação de Soldados combatentes, músicos e da área de saúde. Previsto para o próximo dia 20 de novembro de 2023.

“O objetivo é assegurar o conforto, a segurança e a excelência no treinamento. Isso resultará na expansão da nossa capacidade de instrução. Em breve teremos uma das melhores estruturas de formação policial do Brasil”, destacou o comandante-geral que agradeceu o empenho do Governo do Estado e a parceria com o DER-ES nessas obras.

