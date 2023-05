Comandante-geral supervisiona policiamento na região da Grande Vitória

O comandante-geral, coronel Douglas Caus, participou na noite desta sexta-feira (12), da supervisão do policiamento na região da grande Vitoria.

O reforço no policiamento vem acontecendo diariamente direcionado aos locais de maior aglomeração de pessoas, de maneira a prevenir ações criminosas e aumentar a percepção de segurança pública.

O primeiro ponto de supervisão foi na Enseada do Suá, em frente à Assembleia Legislativa, área do 1º batalhão, em Vitória. Após esse acompanhamento, o comandante prosseguiu para praia de Itaparica, área do 4º batalhão, em Vila Velha e pode acompanhar a operação do Batalhão de Trânsito na fiscalização dos veículos e também de seus condutores. O comandante ainda esteve em mais dois pontos de bloqueio na área da 17ª companhia independente.

“Nossa tropa está trabalhando para garantir ao cidadão capixaba maior tranquilidade e segurança ”, reforçou o comandante-geral.

O coronel Caus lembrou que, no dia de hoje, além da Operação Visibilidade, acontecem outros empenhos da Polícia Militar, como a Saturação Qualificada, Patrulha da Comunidade e blitzes policiais, operações realizadas com finalidades específicas para garantir o reforço na segurança pública em locais de grande vulnerabilidade.

“Nos pontos de supervisão de hoje, vejo que a Operação Visibilidade transcorre com êxito, cumprindo seu objetivo que é levar segurança aos moradores. Quero parabenizar o comando e a tropa dessas OME´s pelo excelente serviço prestado”, finalizou.

