Comandante-geral recebe visita do Superintendente do Ibama no Espírito Santo

O comandante-geral da PMES, coronel Douglas Caus, recebeu no Quartel do Comando Geral (QCG) a visita do Superintendente do Ibama no Espírito Santo, Luiz Renato Fiori. O encontro foi realizado na tarde desta terça-feira (14) no gabinete do Comando.

O momento contou também com a presença do subcomandante-geral, coronel Marcio Celante Weolffel, do chefe do Estado-Maior Geral, coronel Arilson Marcelo Martinelli e do diretor-adjunto de Comunicação Social, tenente-coronel Sebastião Aleixo Batista.

Luiz Renato Fiori é coronel da Reserva da Polícia Militar de São Paulo e foi nomeado para o cargo de superintende do Ibama no ES em 12 de junho de 2020.

Como resultado, ficou o compromisso do trabalho em conjunto em benefício ao meio ambiente, que se dará, segundo os dirigentes das Instituições, na forma de parceria no campo operacional, de inteligência, e até mesmo administrativo.

