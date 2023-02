Comandante-geral recebe visita do policial militar Elvis

O comandante-geral da PMES, coronel Douglas Caus, recebeu a visita do policial militar reformado Elvis Santos da Silva para um café da tarde. A reforma do militar aconteceu após ele ter sido vítima de um roubo, ocorrido em maio de 2017. A condição de reformado não tirou do policial as grandes amizades que fez na Corporação. O companheirismo existente até hoje o levou a ter o encontro com o comandante-geral da Instituição, na tarde desta sexta-feira (10).

“A Polícia Militar é uma grande família. Muitas vezes temos mais horas de convivência com os colegas de trabalho do que com a própria família de sangue”, destacou o coronel Caus. E prosseguiu: “Você continua pertencendo a essa família. Sinta-se abraçado. Será sempre muito bem-vindo”.

Durante o bate papo, o policial Elvis lembrou de vários fatos que teve como experiência na Instituição, agradeceu a acolhida e o carinho que recebeu ao longo dos 57 dias que precisou ficar internado. Tempo em que recebeu várias visitas de amigos e de seus comandantes.

Elvis ingressou na PMES em 2015. Em maio de 2017 foi vítima de um roubo, ocorrido no bairro Vila Nova de Colares, município de Serra. O militar foi baleado. Os criminosos atiraram contra ele assim que perceberam que a vítima era PM.

“A minha carreira na Instituição não foi longa, mas me oportunizou construir várias e verdadeiras amizades que eu levarei para o resto da vida. Foi bom, fiz grandes amigos. Pessoas marcantes que incentivaram minha entrada na Corporação e se tornaram amigos de farda”, frisou Elvis.

Participaram do encontro, além do comandante-geral, o subcomandante-geral da PMES, coronel Sergio Pereira Ferreira, o pai do Elvis, o senhor José, e equipe da Ajudância Geral da PMES.

