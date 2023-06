Comandante-geral recebe honraria em Cariacica

O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Douglas Caus, foi agraciado com a Comenda de Honra ao Mérito Municipal São João Batista, entregue na noite desta quarta-feira (21), no auditório da OAB, em Cariacica.

Para receber a homenagem foram escolhidas pessoas que se destacaram em suas áreas de atuação, contribuindo com o desenvolvimento da cidade de Cariacica e do Estado.

Também foram agraciados o coronel Alexandre dos Santos Cerqueira; os deputados estaduais Janete de Sá, Marcelo Santos e Denninho Silva; os deputados federais Messias Donato e Gilson Daniel; e os juízes Camilo José D’Avila Couto, Fernando Augusto de Mendonça Rosa, Anselmo Laghi Laranja e Patrícia Faroni.

Além das autoridades foram homenageados moradores residentes nas 14 regiões do município, bem como cidadãos que tenham prestado relevantes serviços à cidade.

Ao receber a honraria das mãos do prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio, o comandante-geral agradeceu o reconhecimento. “A Polícia Militar agradece o reconhecimento do povo cariaciquense e a gestão municipal de apoio a todas as unidades operacionais presentes no município”, finalizou o coronel Douglas Caus.

Fonte: POLÍCIA MILITAR ES