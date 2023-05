Comandante-geral recebe homenagem de ex-comandante da APM

O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Douglas Caus, recebeu em seu gabinete uma placa de agradecimento entregue pelo tenente-coronel Pablo Couto Ferreira. A entrega foi realizada na tarde desta quarta-feira (10), em Vitória.

A homenagem foi feita em reconhecimento pelo apoio dado pelo comando geral para aumentar a qualidade da formação e das instalações físicas da Academia de Polícia Militar (APM), em Cariacica.

Durante três anos e oito meses, período que esteve no comando da APM, o tenente-coronel Couto destacou que o grande aporte nos investimentos do Governo Estadual, na ordem de R$ 24 milhões, proporcionaram várias melhorias na estrutura física para o efetivo em formação.

“Desde que assumi o comando, o comandante-geral da PM, coronel Douglas Caus, ofereceu total apoio para desenvolver projetos que trouxeram melhorias na formação e instalação da APM”, lembrou o tenente-coronel Couto.

Dentre as melhorias, destacam-se a criação da primeira Companhia Escolar Operacional, aquisição de 13 viaturas, ônibus e micro ônibus, substituição de todos os computadores e aparelhos de ar condicionados, retorno do refeitório, além das construções do ginásio e da quadra poliesportiva coberta, como também projetos como reformulação do stand de tiro e da pista de atletismo.

O comandante-geral salientou que os investimentos do Governo do Estado culminaram na execução do Curso de Formação de Soldados, Curso de Formação de Oficiais, Curso de Habilitação de Sargentos, aperfeiçoamento e capacitação. “Vamos continuar buscando investimentos para aumentar a qualidade da formação de nossos policiais militares”, disse o coronel Douglas Caus.

