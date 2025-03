Comandante-geral recebe equipe do 7º Batalhão

O comandante-geral da PMES, coronel Douglas Caus, recebeu uma equipe da rádio patrulha do 7º Batalhão que conduziu uma ocorrência com 27 detidos. A ação foi no dia 28 de fevereiro, no bairro Flexal II, em Cariacica. Drogas e armas foram apreendidas. A guarnição composta pelos soldados Fieni e Machado também atuou em outra apreensão, no último dia 09. O encontro com a equipe foi na tarde de hoje (13), em seu gabinete, como forma de homenagem.

O momento foi de agradecimento pela atuação da guarnição, diante de complexa situação. Participaram desse encontro o comandante do 6º CPOR, coronel Ríodo Lopes Rubim, o comandante do 7º Batalhão, tenente-coronel Wuertyner Maia Pereira, além de outros oficiais da Unidade.

Após recepcionar os militares, o coronel Caus relembrou as ocorrências de destaque. Uma delas no dia 28 de fevereiro, quando foram apreendidas três armas de fogo, carregadores, munições, material para embalo da droga, R$30.467,85, mais de 8.600 unidades de cocaína de tamanho médio e grande, 11 rádios comunicadores e vários outros ilícitos. E a outra, no último dia 09 de março, na “Rua da Machadinha”, quando a mesma guarnição apreendeu 13 tabletes de maconha; pesando 6,4kg da sustância, uma faca e materiais para embalo.

“Vocês apresentam um perfil profissional exemplar para a Instituição. Agradecemos pela iniciativa, pela coragem e atitude de vocês. Estamos orgulhosos por essa atuação. Devemos dar publicidade a essas iniciativas valorosas de nova Corporação”, destacou o comandante-geral.

As ocorrências

Os militares do 7º Batalhão, com apoio de guarnições da 16ª Companhia Independente, apreenderam quase 9mil unidade de cocaína, além de R$30 mil em espécie e outros materiais ilícitos, na noite do dia (28), nas proximidades do Campo do Apolo, bairro Flexal II, em Cariacica. 27 pessoas foram conduzidas.

Durante o patrulhamento pela rua Boa Vista, a guarnição avistou dois suspeitos portanto arma de fogo. A dupla empreendeu fuga, se escondendo em uma residência aparentemente desabitada. Os militares realizaram um cerco no local e visualizaram um vasto material entorpecente e diversos suspeitos realizando o preparo e embalagem dos entorpecentes.

Com apoio de outras guarnições foi possível apreenderam três armas de fogo, carregadores, munições, material para embalo da droga, R$30.467,85, mais de 8.600 unidades de cocaína de tamanho médio e grande, 11 rádios comunicadores e vários outros ilícitos. No local foram detidas 27 pessoas.

Já no último dia 09 de março, no mesmo bairro, os militares avistaram quatro suspeitos sentados próximos a uma sacola presta, em um terreno baldio. Os suspeitos fugiram assim que perceberam a presença policial. Não foi possível realizar a abordagem. A sacola foi recolhida, sendo localizados 13 tabletes, pesando 6,4 kg de maconha, uma faca e material para embalo.

Informações à imprensa:

Assessoria de Comunicação da PMES:

Tenente-coronel ANDERSON SCOTA MOREIRA

Tels. (27) 3636-8717 / 3636-8718

E-mail: [email protected]

Subseção de Jornalismo PMES:

Tel. (27) 3636-8715

E-mail: [email protected]

Fonte: POLÍCIA MILITAR ES