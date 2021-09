Comandante-geral promove reunião com o Alto Comando da PMES

Nesta segunda-feira (30), o comandante-geral da PMES, coronel Douglas Caus, reuniu-se com o Alto Comando da Instituição para discutir vários temas pertinentes à gestão da Corporação e ao planejamento institucional para os próximos cinco anos.

Em pauta estavam dispostos assuntos estratégicos, onde foram abordados a reforma estrutural das unidades, os recursos humanos, bem como o advento do novo concurso, e também a questão de ensino e instrução. A reestruturação e a criação das novas companhias independentes e os novos batalhões estiveram em debates. Além disso, foi mencionado o tema sobre o Termo Circunstanciado de Ocorrência.

Com o objetivo de tornar a comunicação e telecomunicações mais eficientes, foram debatidos assuntos relacionados à rádio comunicação com projetos de compra de equipamentos. Também foram previstos a aquisição de viaturas, coletes, móveis e eletrodomésticos e novos armamentos. O futuro da instituição sobre aspectos da melhor prestação de serviço de Segurança Pública à sociedade capixaba foi pauta de debate pelos participantes da reunião.

“Para prestar o serviço de segurança pública a sociedade com eficiência e transparência, a Polícia Militar do Espírito Santo precisa manter um planejamento e uma gestão fortes, bem como estar em sintonia com os anseios da sociedade capixaba. Esta gestão envolve o acompanhamento constante da dinâmica social e da criminalidade. As ações integradas com os outros órgãos afetos a segurança pública estadual também são primordiais neste contexto.”

