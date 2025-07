Comandante-geral participa de reunião e concede entrevista para rádio em Santa Teresa

Na oportunidade da visita ao município de Santa Teresa, em decorrência da passagem de comando da 8ª Companhia Independente, nesta sexta-feira (11), o comandante-geral da PMES, coronel Douglas Caus, participou de duas agendas na região. Esteve em reunião com prefeitos dos municípios que são atendidos pela Unidade e concedeu uma entrevista na rádio local.

Participaram da reunião os prefeitos de Itarana, Itaguaçu, Santa Leopoldina e Santa Teresa. O momento foi oportuno para ressaltar o trabalho integrado entre as instituições na promoção da segurança pública em cada localidade.

“Conversamos com os prefeitos sobre a importância do Gabinete de Gestão Integrada, onde o prefeito faz a gestão, ele é o presidente, recebe a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Ministério Público, o Poder Judiciário. Essa conversa e integração é fundamental, já que o prefeito percorre todas as comunidades e ele é um elo entre aquilo que a população deseja, na área da segurança pública, e aquilo que precisamos colher como informações”, salientou o coronel Caus.

No espaço disponibilizado na rádio, o comandante-geral esclareceu vários pontos apresentados na pauta da segurança pública e deixou uma mensagem aos ouvintes: “Podem contar com a Polícia Militar, nós pedimos a colaboração da sociedade, denunciando no 181 e no 190. A Polícia Militar completou 190 anos de existência em 2025. Uma Polícia moderna, que recompõe seu efetivo para aumentar o patrulhamento na zona urbana e rural, uma Polícia Militar que não quer só diminuir os indicadores de crimes letais contra a vida, mas quer diminuir todos os indicadores de crime contra o patrimônio”, finalizou.

Fonte: POLÍCIA MILITAR ES