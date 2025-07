Comandante-geral participa da Operação Colheita em Domingos Martins

Nesta sexta-feira (25), o comandante-geral da Polícia Militar do Espírito Santo, coronel Douglas Caus, esteve na área da 6ª Companhia Independente, no município de Domingos Martins, Região Serrana do Estado, para acompanhar de perto as ações da Operação Colheita, que tem como principal objetivo intensificar o patrulhamento rural e oferecer mais segurança aos produtores e moradores do interior capixaba.

Acompanhado do comandante da 6ª Companhia Independente, major Waldemar Abeldt Junior, o coronel percorreu diversas localidades rurais, realizando visitas tranquilizadoras e ouvindo diretamente os cidadãos. A primeira parada foi na comunidade de Ponto do Alto, onde conheceu a produção artesanal dos tradicionais Biscoitos da Léia. Recebidos com hospitalidade pelos produtores Dório e Léia, os militares puderam conhecer a rotina da produção e debater a importância da presença da PM na zona rural.

Durante a visita, o coronel destacou que a Operação Colheita é uma iniciativa do Governo do Estado que visa aumentar a presença da Polícia Militar em áreas com maior movimentação econômica e circulação de pessoas durante o período de colheita.

“Nossa meta é garantir a segurança dos produtores rurais para que tenham mais tranquilidade em fomentar seus negócios”, afirmou o comandante-geral ao reunir os trabalhadores da propriedade.

A comitiva seguiu para a região de Rio Ponte, onde visitou a propriedade do casal Adriano Wruck e sua esposa Josélia, responsáveis pelo cultivo do Café Orgânico Wruck. Os policiais puderam acompanhar todo o processo de produção do café, que se destaca por ser livre de fertilizantes químicos e aditivos sintéticos. A história de superação do casal também chamou atenção da equipe, que reconheceu o esforço e a dedicação empregados para levar um produto de qualidade ao mercado.

Encerrando o dia, o comandante participou de uma reunião com moradores da comunidade de Melgaço, região conhecida pela produção de gengibre com potencial de exportação. Localizada em uma área estratégica, com acesso a municípios como Santa Maria de Jetibá, Santa Leopoldina, Cariacica e Marechal Floriano, a localidade foi identificada como uma área que exige atenção especial da segurança pública.

Durante o encontro, os moradores relataram suas principais demandas e receberam retorno direto da PM.

“Também faz parte da Operação Colheita investir em escalas ISEO (extras) para ampliar o policiamento e levar mais segurança para essa região. Em novembro, formaremos mais mil policiais, o que representa mais um reforço importante para o interior do Estado”, concluiu o coronel Caus.

A atuação da Polícia Militar no campo reforça o compromisso com a segurança em todas as regiões do Espírito Santo, valorizando os trabalhadores rurais e contribuindo para o fortalecimento da economia local.

Informações à imprensa:

Assessoria de Comunicação da PMES:

Tenente-coronel Sonia Ribeiro Pinheiro

Tels. (27) 3636-8717 / 3636-8718

E-mail: [email protected]

Subseção de Jornalismo PMES:

Tel. (27) 3636-8715

E-mail: [email protected]

Fonte: POLÍCIA MILITAR ES