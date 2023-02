Comandante-geral encerra ciclo de reuniões para avaliação dos homicídios no estado

Na tarde dessa quinta-feira (02), o comandante-geral da PMES, coronel Douglas Caus, encerrou o ciclo de reuniões com o Grupo de Avaliação de Homicídios Dolosos e Tentativas de Homicídio. Os encontros ocorreram no Quartel do Comando Geral da PMES, em Maruípe, Vitória, de forma presencial e também por videoconferência.

Segundo o comandante, vários temas foram discutidos dentro desse cenário, de modo a realizar os ajustes necessários no planejamento tático-operacional da Polícia Militar com o fito de adotar condutas mais eficientes na prevenção dos crimes de homicídio. “Essa tratativa é importante para subsidiar a tomada de decisões e definir estratégias de atuação para o enfrentamento desse tipo de crime contra a vida em nosso estado”, avaliou.

Na oportunidade, o oficial informou ainda que os ciclos de reuniões serão realizados mensalmente, para avaliação dos homicídios de forma comparativa a cada mês.

É importante destacar que foi publicado no Diário Oficial de hoje, 02 de fevereiro, a notícia que o Espírito Santo teve nesse mês de janeiro (2023) o segundo menor número de homicídios da série histórica, desde 1996. Em 31 dias, foram 95 assassinatos no Estado, um a menos que no mesmo período de 2022 e um a mais que 2016, que foi o melhor ano desse indicativo.

Para o coronel Caus, a Polícia Militar, integrante do programa Estado Presente no eixo policial, coordenado à Secretaria de Estado de Segurança Pública, tem buscado atuar de forma estratégica em sua gestão administrativa e operacional para alavancar os resultados positivos e diminuir os indicativos criminais, sobretudo os que se referem aos homicídios, levando mais segurança à sociedade capixaba.

Fonte: PM ES