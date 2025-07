Comandante-Geral da PMES recebe visita institucional do vice-governador Ricardo Ferraço

Na tarde desta terça-feira (08), o comandante-geral da Polícia Militar do Espírito Santo, coronel Douglas Caus, recebeu, em seu gabinete no Quartel do Comando-Geral, em Maruípe, o vice-governador do Estado, Ricardo Ferraço.

Durante o encontro, o coronel Caus destacou a importância do apoio recebido pela corporação ao longo do atual mandato. Como forma de reconhecimento, o comandante homenageou o vice-governador com a moeda comemorativa dos 190 anos da PMES, honraria concedida a autoridades que se destacam por suas contribuições relevantes ao fortalecimento da Instituição.

“O senhor tem feito a diferença para a nossa Polícia Militar, junto ao governador Renato Casagrande. Nos sentimos na obrigação de homenageá-lo com a moeda dos 190 anos da PMES, que são dedicadas às autoridades que contribuem efetivamente para o crescimento da nossa instituição. Durante seu mandato tivemos recomposição de efetivo, renovação da frota, melhorias expressivas no parque bélico, na infraestrutura e na logística. Um gestor com o seu perfil, que demonstra comprometimento e apreço pela nossa corporação, merece esse reconhecimento, e que essa parceria se fortaleça ainda mais nos próximos anos”, ressaltou o comandante.

Em sua fala, Ricardo Ferraço expressou gratidão pela homenagem e valorizou a atuação da Polícia Militar em prol da sociedade capixaba.

“Recebo essa homenagem com gratidão, especialmente neste momento em que a PMES celebra seus 190 anos. Trata-se de uma instituição nobre, que preserva seus princípios e valores desde a sua base. Tenho orgulho da história dessa corporação, que trabalha diariamente pela proteção da família capixaba. Ao longo da minha trajetória na vida pública, enfrentei muitos ciclos desafiadores no passado, incluindo momentos de ausência de investimentos e concursos públicos. Hoje, vivemos em um Estado mais organizado, que concilia responsabilidade fiscal com capacidade de diálogo e ação. O programa Estado Presente é um exemplo disso, com resultados concretos, como a queda nos índices de homicídios. Vamos seguir avançando, investindo e protegendo a nossa população”, declarou o vice-governador.

O encontro simbolizou o fortalecimento da parceria entre o Governo do Estado e a Polícia Militar, reforçando o compromisso conjunto com a segurança pública e o bem-estar da sociedade capixaba.

