Comandante-geral da PMES recebe oficiais do Batalhão de Polícia Militar Ambiental

Naça-feira (08), o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Douglas Caus, recebeu, em seu gabinete no Quartel do Comando-Geral, em Maruípe, o comandante do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA), tenente-coronel Edinei Balbino, acompanhado do subcomandante da unidade, major Eduardo, e do chefe da Divisão Operacional, major Spinelli.

Foram discutidos temas de grande relevância para o fortalecimento do policiamento ambiental no Espírito Santo, entre eles a necessidade de aquisição de novos equipamentos, o aprimoramento da estrutura operacional e a busca por meios que contribuam para a melhoria contínua no atendimento das ocorrências ambientais em todo o território capixaba.

O comandante-geral destacou a importância estratégica do Batalhão Ambiental dentro do sistema de segurança pública e a necessidade de valorização permanente das unidades especializadas da PMES. “A atuação da nossa Polícia Militar Ambiental vai muito além da proteção à fauna e flora. Ela representa o compromisso da PMES com as futuras gerações e com o desenvolvimento sustentável do nosso Estado. Investir em melhores condições de trabalho para o BPMA é investir na qualidade do serviço prestado à sociedade”, afirmou o Coronel Caus.

O comandante do BPMA, por sua vez, agradeceu o apoio institucional e reforçou o papel do batalhão como referência nacional na proteção do meio ambiente. “Temos uma tropa altamente capacitada e motivada, que atua em todo o Espírito Santo, muitas vezes em áreas remotas, enfrentando desafios complexos. Esse diálogo direto com o Comando-Geral fortalece nossa missão e reafirma o compromisso da PMES com a causa ambiental”, declarou o tenente-coronel Edinei Balbino.