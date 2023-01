Comandante-geral da PMES prestigia a Posse do Governador do ES

Na tarde deste domingo (1º) o comandante-geral da PMES, coronel Douglas Caus, acompanhou a diplomação e a recondução ao cargo do Governador José Renato Casagrande em ato solene na Assembleia Legislativa do Espírito Santo – ALES e posteriormente no Palácio Anchieta.

A ocasião que marca o início de um novo mandato para o cargo de maior hierarquia do poder executivo do Estado Federado, contou também com a transmissão do cargo de vice-governador, assumindo o Srº Ricardo Ferraço. Prestigiaram o evento autoridades civis, militares, religiosas, lideranças comunitárias, além de familiares do governador reconduzido.

A Banda de Música da Polícia Militar realizou a execução do Hino Nacional, e em sua diplomação na ALES, o governador prestou o compromisso constitucional, prometendo manter, defender e cumprir as Constituições Federal e Estadual, observar as leis e promover o bem geral do povo espírito-santense. Logo após, assinou o Termo de Posse.

Na praça João Clímaco, em frente ao Palácio Anchieta, com a presença do Corpo Musical e da Guarda de Honra o governador eleito realizou revista à Tropa Formada, composta por oficiais e alunos-oficiais em formação na Academia de Polícia Militar- APM.

Em seu discurso no Salão Santiago, Palácio Anchieta, o governador Casagrande esboçou alegria ao agradecer a todos que o acompanharam nessa trajetória e os que incorporam em sua equipe do governo atual. “Muito obrigada pela passagem histórica do passado que nos credencia, mas o futuro nos motiva com uma temporada de oportunidades para acelerar as políticas públicas, podendo com eficiência, ampliá-las e aperfeiçoá-las.”

