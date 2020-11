Comandante-Geral da PMES participa de reunião com delegado-geral da PCES

Nesta quinta-feira (19), militares da 2ª Cia do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA) prosseguiram pela ES 440, na estrada de acesso a Regência, Linhares, para verificar denúncia anônima sobre a possível captura e transporte irregular de guaiamuns, espécie cuja captura/cata está proibida no estado do ES, constando inclusive na lista de espécies ameaçadas.

Durante patrulhamento pela via, a equipe se deparou com um indivíduo com características idênticas as informadas na denúncia, solicitando, portanto, a parada deste, que tentou se evadir da abordagem, vindo a colidir na traseira de outra moto que vinha logo a sua frente.

A equipe do Corpo de Bombeiros realizou o atendimento de primeiros socorros no denunciado, de onde foi levado ao Hospital Geral de Linhares para tratamento médico, sendo que, logo após receber alta foi conduzido e apresentado na 16ª Delegacia de Linhares, juntamente com um saco grande contendo cinco dúzias de guaiamuns que transportava em sua moto, estando em desacordo com o art. 34 da lei Federal 9.605/98 concomitante com Decreto Nº 1.449-R DE 13 de junho de 2005 e a portaria MMA Nº 163 de 08 de junho de 2015.

Em ato contínuo, com autorização da autoridade competente, os animais foram novamente soltos pela guarnição em seu habitat natural.

