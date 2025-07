Comandante-geral da PMES convoca reunião para discutir projetos de novas instalações da Polícia Militar

O comandante-geral da Polícia Militar do Espírito Santo, coronel Douglas Caus, participou, na manhã desta terça-feira (22), de uma reunião estratégica com representantes do 3º Comando Regional, da Diretoria de Logística e do 3º Batalhão para tratar de projetos voltados à construção de novas instalações da PMES nos municípios abrangidos pelo 3º Batalhão, na região Sul do Estado.

O encontro contou com a presença da coronel Emília, comandante do 3º Comando de Policiamento Ostensivo Regional (CPOR); do tenente-coronel Cardoso, que representou a Diretoria de Apoio Logístico (DAL); do tenente-coronel Dikson, comandante do 3º Batalhão, além de oficiais do próprio batalhão e da equipe técnica da Diretoria de Logística.

Durante a reunião, foram apresentados estudos e propostas para a modernização da infraestrutura policial no município, com o objetivo de oferecer melhores condições de trabalho aos militares e ampliar a capacidade de atendimento à população. A iniciativa faz parte do planejamento estratégico da PMES, que visa padronizar a infraestrutura das Unidades operacionais e fortalecer a presença da Instituição no interior do Estado, promovendo segurança e bem-estar para as comunidades.

O comandante-geral destacou a importância da articulação entre os comandos regionais e as diretorias para o avanço de projetos estruturantes como este, que representam investimentos concretos na valorização da tropa e na melhoria dos serviços prestados à sociedade capixaba.

