Comandante-geral da PM recebe agradecimento de Oficial que realizou Curso Cinotécnico de Detecção de Produtos em Portugal

Na tarde desta quinta-feira (09), o comandante-geral da PMES, coronel Douglas Caus, recebeu uma camisa do Curso Cinotécnico de Detecção de Produtos, realizado pelo major José Antônio Lopes Cardoso, em Portugal.

O Oficial foi recebido no Gabinete do Comando Geral, juntamente com o comandante do BAC- Batalhão de Ações com Cães, coronel Alexandre Moreto da Silva, e ambos ofertaram a camisa ao coronel Caus, como forma de agradecimento e reconhecimento pelo esforço do comando da Instituição em viabilizar essa participação no curso promovido pelo Grupo de Intervenção Cinotécnico (GIC) da Guarda Nacional Republicana de Portugal.

O Curso Cinotécnico de Detecção de Produtos teve duração de 3 meses e teve a capacitação focada na detecção de produtos como drogas, explosivos, armas de fogo, papel, moeda e venenos, totalizando 436 horas/aula. Formaram 31 alunos, sendo participantes brasileiros o Oficial da PMES, da coirmã Polícia Militar da Bahia (PMBA) e do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG).

A camisa tem representada em sua parte superior os países participantes da capacitação. Ao centro está o distintivo do Grupo de Intervenção Cinotécnico da Unidade de Intervenção da GNR e na parte inferior da camisa estão inseridos os emblemas das instituições participantes: Guarda Civil da Espanha, Exército de Portugal, Polícia Nacional de Timor-Leste, PMES e Guarda Nacional Republicana de Portugal.

