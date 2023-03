Comandante-geral da PM realiza reuniões para avaliação dos homicídios

No decorrer desta terça-feira (07), o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Douglas Caus, realizou mais um ciclo de reuniões com o Grupo de Avaliação de Homicídios Dolosos e Tentativas de Homicídio. Os encontros ocorreram no Quartel do Comando Geral da PMES, em Maruípe, Vitória, de forma presencial e também por videoconferência.

Pela manhã, o coronel Caus se reuniu na sala do Alto Comando da PMES com os comandantes regionais da Grande Vitória e suas respectivas Unidades subordinadas, bem como as Especializadas. Já na parte da tarde, o encontro foi com os comandantes das Unidades do interior do ES por videoconferência.

Segundo o comandante-geral, a finalidade dessas reuniões é cumprir o que preconiza a Portaria 1054-R, que cria o Grupo de Avaliação de Homicídios consumados e tentados, para que os comandantes de todas as unidades da Corporação compartilhem informações que subsidiem uma correta avaliação do planejamento de enfrentamento a esse tipo de crime no território capixaba.

“Fizemos os devidos ajustes relativos ao mês de março e vamos focar principalmente no tráfico de drogas, pois infelizmente mais de 70% dos homicídios no estado estão relacionados a esse delito. As principais lideranças do tráfico aqui no Espírito Santo serão os alvos preferenciais do nosso serviço de inteligência e do nosso planejamento tático operacional”, informou o coronel Caus.

Na oportunidade, o oficial informou que os ciclos de reuniões serão realizados mensalmente, para avaliação dos homicídios de forma comparativa a cada mês, com o fito de discutir o tema e tomar as providências necessárias.

Fonte: PM ES