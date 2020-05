Comandante-geral da PM participa de reunião com comandantes de Unidades da Região Sul

.

O comandante-geral, coronel Douglas Caus, esteve reunido com o comandante do Policiamento Ostensivo do Sul (CPO Sul), coronel Robson Antônio Pratti, comandantes das Unidades Operacionais da Região Sul e demais oficiais superiores que atuam na gestão da Polícia Militar no Sul do Espírito Santo, na sede do 9º Batalhão, em Cachoeiro de Itapemirim. O encontro ocorreu na última sexta-feira (22).

A reunião teve como objetivo passar as diretrizes que serão implantadas em todo estado, bem como ouvir as demandas das unidades do CPO Sul. Foram debatidas questões referentes à segurança pública e organizadas as estratégias de atuação na região.

O comandante do 9º Batalhão, tenente-coronel Fabrício da Silva Martins, destacou a importância da reunião para definição das peculiaridades de cada localidade, podendo assim inovar em estratégias para o combate a criminalidade.

