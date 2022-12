Comandante-geral anuncia obras de melhorias no Quartel do Comando-Geral

O comandante-geral, coronel Douglas Caus, apresentou nesta terça-feira (20), as obras de melhorias que estão sendo realizadas no Quartel do Comando-Geral da Polícia Militar, em Vitória.

Para realizar as obras foi firmado contrato em parceria com o Departamento de Edificações e Rodovias (DER), que teve início em novembro de 2022 e terá prazo de execução de 360 dias, com investimento na ordem de R$ 1.090.634,24.

O contrato tem por objetivo a execução dos Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) e do Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio na sede do Quartel do Comando Geral da PMES, abarcando, inclusive, as instalações do NOTAer.

Dentre os serviços a serem executados destacam-se a instalação da rede hidráulica para alimentação dos hidrantes, instalação de extintores de incêndio e da rede de iluminação de emergência, bem como a instalação do reservatório técnico de incêndio.

Além disso, será realizada a construção de duas escadas de emergência para ampliação de rotas de fuga, sendo uma no ginásio de esportes, especificamente, no segundo andar e a outra no prédio onde encontra-se a sede do 1°e 6°CPOR.

O coronel Caus destacou que as obras são investimentos do Governo do Estado na busca de ofertar melhores condições de trabalho para os policiais militares.” Através do planejamento e gestão administrativa, possibilitamos a aquisição de diversos equipamentos, armamentos e obras, investimentos esses que estão alinhadas ao trabalho operacional para garantir a boa gestão da Polícia Militar”, reforçou.

