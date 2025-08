Comandante-geral acompanha Operação Colheita em Marechal Floriano

Nesta terça-feira (05), o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Douglas Caus, realizou visitas tranquilizadoras a propriedades rurais no município de Marechal Floriano, na Região Serrana do estado. A ação faz parte da Operação Colheita, que visa intensificar a segurança no campo e fortalecer os laços entre a corporação e as comunidades rurais.

A agenda foi acompanhada pelo comandante do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA), tenente-coronel Edinei, e pelo comandante da 6ª Companhia Independente, major Abeldt, responsável pelo policiamento na região.

A iniciativa tem como objetivo principal garantir um ambiente mais seguro para moradores, trabalhadores e produtores rurais, especialmente durante o período de colheita, quando o fluxo de pessoas e mercadorias aumenta significativamente nas propriedades. Além de reforçar a presença policial, a Operação Colheita promove o diálogo direto com os produtores, permitindo o levantamento de demandas locais e o monitoramento de possíveis vulnerabilidades.

A atuação da Polícia Militar em áreas rurais tem contribuído para a redução dos índices de criminalidade no campo, promovendo uma maior sensação de segurança e valorizando a atividade agrícola, que é fundamental para a economia do estado, conforme destacou o coronel Caus. “Foi um dia produtivo de contato com os produtores rurais. O objetivo foi promover maior segurança e tranquilidade no âmbito da Operação Colheita”.

Fonte: POLÍCIA MILITAR ES