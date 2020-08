Comandante do RPMont representa a PMES na Semana da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla

.

No dia 26 de agosto, o tenente coronel Giuliano Menegatti, Comandante do RPMont, representou a Unidade e a Polícia Militar ao apresentar a palestra “A equoterapia desenvolvida pela Polícia Militar do Espírito Santo”, no evento promovido pelo Centro Estadual de Ensino Fundamental e Médio em Tempo Integral (CEEFMTI) Joaquim Beato, localizado na Serra, em alusão a “Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla”.

A participação, que foi transmitida por uma rede social, fez parte de uma programação semanal que contou com palestras de diversos especialistas, que abordaram temas de relevância para o atendimento e inserção da pessoa com deficiência intelectual e múltipla na sociedade. O tenente coronel Menegatti discorreu sobre os benefícios da equoterapia, os esforços da Instituição em 25 anos de atendimento à população capixaba e contextualizou o assunto ao falar sobre a recente lei promulgada pelo Presidente Jair Bolsonaro em 2019, que regula a prática da equoterapia no Brasil.

O Comandante do RPMont apontou ainda que o trabalho desenvolvido está alinhado ao planejamento estratégico da PMES para o triênio 2020-2023, que prevê o fortalecimento de ações sociais do Comando Geral da PMES, focadas nos projetos de prevenção primária, difundindo uma cultura de responsabilidade social compartilhada. Ao final da transmissão, ao apresentar a equipe que conduz o atendimento e elencar as futuras parcerias, afirmou que “ações estão sendo implementadas para juntos conseguirmos aumentar nossa capacidade atendimento, haja vista que hoje existem mais de 400 famílias na lista de espera”.

A professora de educação especial Arydene Duarte Olindino, representante da escola Joaquim Beato e membro da organização do evento, juntamente com o Diretor Paulo Ferreira dos Santos foram convidados a visitar a cavalaria e homenageados com uma escultura produzida por um dos militares da Unidade. A palestra foi transmitida pela rede social da escola e pode ser assistida no link disponibilizado: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=815897378947068&id=100015804392380

