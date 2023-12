Comandante do Exército recebe honraria

O comandante do 38º Batalhão de Infantaria (BI), coronel de Infantaria Rodrigo Penalva de Oliveira, foi congratulado, nesta quinta-feira (7), com a mais alta honraria concedida pelo Legislativo capixaba: a Ordem do Mérito Domingos Martins. A entrega foi feita pelo presidente da Assembleia Legislativa (Ales), Marcelo Santos (Podemos). Como retribuição, o parlamentar foi agraciado pela Comenda da Tibúrcio, durante evento promovido na organização militar, localizada na Prainha, em Vila Velha.

A comenda, entregue por Penalva, remete ao general Antônio Tibúrcio Ferreira de Souza, patrono do BI desde 1964 e que atuou na Guerra do Paraguai (1864-1870). A honraria reconhece personalidades que prestaram relevantes serviços à unidade. Tibúrcio nasceu em 1887, no Ceará, e morreu em 1885, em Fortaleza.

A entrega de honrarias ocorreu durante formatura de militares, que se reuniram no pátio do 38º BI, com direito à marcha, apresentação da banda e canções da caserna. Marcelo Santos agradeceu a homenagem e lembrou que serviu na unidade em 1989, época na qual aprendeu qualidades como disciplina e hierarquia, que o levaram a enxergar o mundo balizado pelo respeito às pessoas e instituições. De acordo com o deputado, esses foram aspectos que o ajudaram a guiar sua vida profissional.

O presidente da Ales reconheceu o diferencial da atuação de Penalva à frente do batalhão e adiantou que fará uma recomendação do comandante junto do Ministério da Defesa. “Minha presença aqui hoje é para fazer uma justiça ao Batalhão Tibúrcio”, frisou.

Por sua vez, o coronel de Infantaria, que ficará à frente do batalhão até janeiro de 2024, falou da satisfação de receber a homenagem do Legislativo. Embora tenha se mostrado envaidecido à frente dos militares, lembrou que nada se conquista sozinho.

“A gente não faz nada sozinho. Se tudo que a gente conseguiu estando à frente como responsável nós conseguimos fazer, foi o 38 BI que fez ao longo desses três anos que estou aqui”, observou o militar, que é natural de Salvador (BA).

Penalva contou que, além das missões constitucionais, o 38° Batalhão de Infantaria desenvolve outros trabalhos e a tropa acaba acumulando responsabilidades. Isso porque o Espírito Santo é um dos poucos estados do Brasil onde existe somente um quartel do Exército.

Considerando essa peculiaridade, o comandante citou atuações junto à Defesa Civil e à segurança pública, além de projetos sociais desenvolvidos com alunos das escolas cívico-militares e o Pelotão 21, o primeiro do Exército Brasileiro formado por pessoas com síndrome de Down, entre outros.

A comitiva da Ales foi formada também pelo diretor-geral Miguel Pedro Amm Filho; pelo diretor de Relações Institucionais, Giuliano Nader, e pelo secretário de Comunicação, Carlos Augusto de Almeida Neto.

Fonte: POLÍTICA ES