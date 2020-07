Comandante do BPMA realiza visita técnica no sul do Estado

.

Dando continuidade ao cronograma de visitas técnicas, nesta terça-feira (07) o comandante do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA), tenente-coronel Cosme Carlos da Silva esteve no 2º Pelotão da 4ª Companhia do BPMA, em Guaçuí, que é responsável pelo policiamento ostensivo ambiental na região do Caparaó.

Na oportunidade, o comandante tratou de assuntos operacionais relativos à atuação do BPMA nessa importante área de remanescente da Mata Atlântica, que é o Parque Nacional do Caparaó. Além disso, falou sobre a necessidade de planejamento das ações do BPMA a serem realizadas na região, sobretudo em razão do advento da Lei Complementar 936/2019, que trata da Política Estadual de Proteção à Fauna Silvestre e insere o BPMA no sistema de Gestão da Fauna Silvestre no Espírito Santo, conferindo-lhe atribuição para autuação administrativa.

Também foram tratadas questões de natureza administrativa e logística, junto ao efetivo, oportunidade em que o comandante pôde verificar in loco as demandas para, assim, planejar de forma otimizada as estratégias para seu atendimento.

Ao final da visita técnica, o comandante da 4ª Companhia, capitão Reinaldo Faria Vieira, agradeceu a presença do comandante e a atenção que sempre é dispensada pelo comando do BPMA à subunidade, ocasião em que fez questão de enaltecer os bons trabalhos que vêm sendo desenvolvidos pelo 2º pelotão, comandado pelo tenente Ailton Nunes da Silva Júnior.

