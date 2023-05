Comandante do 4º BPM participa de sessão solene em Vila Velha

O comandante do 4º Batalhão, tenente-coronel Marcos Tadeu Pimentel, participou de uma sessão solene especial na noite de ontem (17). O evento foi organizado para celebrar os 488 anos de Vila Velha e Colonização do Solo Espírito-Santense.

O ato, que ocorreu no Centro de Convenções de Vila Velha, contou com a presença do prefeito Arnaldinho Borgo, vereadores da cidade, bem como outras autoridades convidadas. Na ocasião, algumas pessoas foram agraciadas com medalhas e placas de honra ao mérito.

A presença do comandante nesta sessão solene destaca seu compromisso contínuo com a segurança pública em Vila Velha. É uma prova do papel importante que a Polícia Militar do Espírito Santo desempenha no município e seu envolvimento ativo em eventos relevantes.

