Comandante do 4º BPM participa de reunião na EAMES em Vila Velha

Na manhã de ontem (25), o comandante do 4º Batalhão da Polícia Militar do Espírito Santo, tenente-coronel Marcos Tadeu Pimentel, se reuniu com o capitão de Fragata Joabe Berriel da Silva, comandante da Escola de Aprendizes de Marinheiros do Espírito Santo, em Vila Velha.

A integração de forças militares é um passo crucial para fortalecer a segurança nacional e garantir a prontidão operacional em face dos desafios e ameaças emergentes. Essa iniciativa visa maximizar os recursos existentes, promover a eficiência e melhorar a capacidade de defesa do país.

A nível municipal, o 4º Batalhão vem desempenhando um trabalho contínuo de combate a criminalidade. Diariamente os militares da unidade são empenhados nas áreas conflagradas para deter infratores da lei e apreender materiais ilícitos. O objetivo principal das ações é levar segurança e paz para o cidadão vilavelhense.

Fonte: POLÍCIA MILITAR ES