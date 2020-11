Guilherme Dotto COMAC entrega o primeiro ARJ21 encomendado pela China Express

A chinesa COMAC, fabricante de aeronaves, anunciou a entrega de outra aeronave regional ARJ21. Na última terça-feira (10), uma cerimônia de assinatura foi feita para confirmar o pedido de 100 aeronaves comerciais chinesas.

Junto à confirmação do pedido, houve também a entrega da primeira aeronave ARJ21 da companhia aérea China Express, em Chongqing.

Registrado como B-650P, o bimotor chinês possui quatro meses. Sua operadora inicial, a Chengdu Airlines, porém a COMAC alterou sua fila de entregas.

Esteja informado: clique aqui e leia mais notícias de aviação!

No evento, superiores da companhia aérea, do governo chinês e da COMAC estiveram presentes, onde discursaram e apresentada uma chave comemorativa ao Sr. Wu Longjiang, diretor da China Express.

Com certificados apresentados no evento, o vice-presidente da COMAC emitiu um certificado de vendas de aeronaves para a SPDB Financial Leasing.

O ato foi realizado enquanto o vice-diretor da Administração Regional do Sudoeste da CAAC emitiu o certificado de registro, certificado de aeronavegabilidade e licença de estação de rádio para o primeiro ARJ21.

O pedido consiste em 50 ARJ21 com os outros 50 como pedidos flexíveis, que podem ser escolhidos entre o jato já escolhido ou C919. A encomenda marca o maior pedido do ARJ21 até o momento.

O post COMAC entrega o primeiro ARJ21 encomendado pela China Express apareceu primeiro em Contato Radar – Notícias de aviação .