Com virada emocionante, São Paulo vence Goiás pelo Brasileirão

O São Paulo venceu o Goiás por 2 a 1, de virada, neste sábado (27), pela 8ª rodada do Brasileirão. Com gols de Pablo Maia e David no 2º tempo, o Tricolor reagiu após sair atrás do placar e manteve a boa sequência na competição.

Com o resultado, a equipe se mantém com 100% de aproveitamento no Morumbi, após vitórias contra América-MG, Internacional, Vasco e Goiás. O São Paulo pulou provisoriamente para a 3ª posição da tabela, com 15 pontos.

Antes do início da partida, os jogadores dos dois times participaram da campanha “Com racismo não tem jogo”, organizada pela CBF. Com a bola rolando, o Tricolor começou o jogo no campo de ataque em busca do gol. Aos dois minutos de jogo, Luciano arriscou de fora da área, por cima do gol.

Aos sete, o São Paulo chegou com perigo mais uma vez, agora com Caio, pelo lado esquerdo. O lateral gingou para cima da marcação, invadiu a área e bateu firme para boa defesa de Tadeu.

Os visitantes cresceram no jogo e abriram o placar aos 28 minutos, em cabeçada de Maguinho, após cruzamento da esquerda. Aos 36, Rafael fez grande defesa em novo lance de perigo do Goiás pelo alto.

Buscando a virada, o São Paulo voltou pressionando na etapa final. Aos cinco minutos, Alisson fez bom cruzamento para Calleri, que cabeceou com perigo, à esquerda do gol.

O Tricolor seguiu atacando e chegou ao empate aos 11 minutos. Pablo Maia arriscou chute de fora da área, a bola desviou na defesa e venceu o goleiro adversário.

Embalado, a equipe comadada por Dorival Júnior chegou perto da virada aos 18. Caio fez ótima jogada pelo lado esquerdo, cortou a marcação e rolou para Luciano, que bateu de primeira, na trave. Aos 26, Caio arriscou com muito perigo de fora da área e mais uma vez ficou perto de virar o jogo.

Após tanto pressionar, o Tricolor chegou ao segundo gol aos 37 minutos, em cabeçada de Marcos Paulo após cruzamento de Wellington Rato; o lance, porém, foi anulado após análise do VAR, por impedimento do atacante são-paulino.

A anulação não abalou o time, que seguiu em cima e conseguiu a virada aos 45 minutos. Após a defesa adversária afastar mal a cobrança de escanteio, a bola sobra para David, que bate de primeira, firme, para estufar as redes. Vitória tricolor!

SÃO PAULO 2 X 1 GOIÁS

Local: Morumbi, em São Paulo (SP)

Data: 27/05/2023 (sábado)

Gols: Pablo Maia (11/2T) e David (45/2T); Maguinho (28/1T)

Cartões amarelos: W. Rato, Alan Franco (São Paulo); Dieguinho, Lucas Halter, Bruno Santos e Fellipe Bastos (Goiás)

Público: 45.429

Renda: R$ 2.214.024,00

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Mauricio Coelho Silva Penna (RS)

Quarto Árbitro: Joao Vitor Gobi (SP)

Assessor: Lucio Ipojucan Ribeiro da Silva de Mattos (PA)

Árbitro de Vídeo: Rodrigo Nunes de Sa (RJ)

Assistente de Árbitro de Vídeo 2: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Observador de VAR: Vidal Cordeiro Lopes (BA)

SÃO PAULO: Rafael; Rafinha (Diego Costa, 47/2T), Alan Franco, Beraldo e Caio; Pablo Maia, Gabi (Michel Araujo, 26/2T), Alisson (David, 40/2T), Luciano (W. Rato, 26/2T) e Marcos Paulo (Rodriguinho, 40/2T); Calleri Técnico: Dorival Júnior.

GOIÁS: Tadeu; Bruno Santos, Lucas Halter, Bruno Melo e Sander (Hugo, 22/2T); Willian Oliveira, Dieguinho (Fellipe Bastos, 8/2T), Maguinho, Palacios (Apodi, 22/2T) e Alesson (Diego Gonçalves, 22/2T); Matheus Peixoto (Gabriel Novaes, 40/2T). Técnico: Emeron Ávila.

