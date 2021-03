Com um jogador a menos, Palmeiras vence Grêmio na penúltimo jogo

Na busca de seu quarto título da Copa do Brasil (já conquistou este nacional em 1998, 2012, invicto, e 2015), o Palmeiras foi à Arena Grêmio para enfrentar os donos da casa pelo jogo ida da final da Copa do Brasil 2020. Com gol de Gustavo Gómez, no primeiro tempo, de cabeça, após cobrança de escanteio de Raphael Veiga, o Alviverde larga na frente do Tricolor com vantagem.

Vale destacar que, no segundo tempo, o Verdão jogou boa parte do certame com um jogador a menos, já que o zagueiro Luan foi expulso por cotovelada em Diego Souza (o defensor alviverde recebeu cartão vermelho aos 18 minutos da etapa final).

O Maior Campeão do Brasil está invicto na atual edição. Invicto na atual edição: até aqui, foram sete jogos disputados, com cinco vitórias, dois empates, 13 gols marcados e quatro sofridos.

Este jogo foi especial para o Alviverde, pois, além da vitória, foi o centésimo duelo contra o Grêmio em toda a história. Considerando todos os confrontos entre Grêmio e Palmeiras desde 1936, quando se enfrentaram pela primeira vez, foram 42 vitórias do Palmeiras (já com a de hoje), 37 empates e 21 triunfos gremistas, sendo que o Verdão marcou 142 gols e sofreu 104 – ou seja, na história o Verdão leva ampla vantagem, com praticamente o dobro de vitórias em relação ao Tricolor Gaúcho.

Só nesta década, são 25 jogos, dez vitórias palmeirenses, dez empates, cinco vitórias gremistas, com 31 gols feitos pelo Verdão e 22 marcados pelo rival.

Agora a decisão fica para o próximo domingo, no dia 07 de março, no Allianz Parque, em São Paulo, às 18h. O Grêmio precisará vencer para garantir o título.