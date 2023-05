Com um jogador a mais, Flamengo fica só no empate com o Fluminense

Fluminense e Flamengo empataram em 0 a 0 no primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil, disputado no Maracanã nesta terça-feira.

O time de Sampaoli teve uma vantagem numérica após a expulsão de Felipe Melo aos sete minutos do segundo tempo.

No entanto, os jogadores do Fluminense resistiram à pressão rubro-negra e deixaram o campo sem sofrer gols, honrando o apelido de “guerreiros”.

O Flamengo impôs-se desde o início com forte marcação sobre a defesa tricolor, mas as melhores chances de gol foram desperdiçadas por Gabigol e Arrascaeta, que acertaram as traves de Fábio em uma única jogada.

O Fluminense teve dificuldades em pôr em prática o seu estilo de passes rápidos e aproximação, e a melhor oportunidade ocorreu após uma falha de Ayrton na área, culminando com uma defesa à queima-roupa de Santos.

Marcelo, um dos destaques do Fluminense na primeira etapa, teve que sair do jogo antes do intervalo, enquanto a expulsão de Felipe Melo aos sete minutos do segundo tempo obrigou Fernando Diniz a fazer mudanças na equipe.

O Flamengo controlou a posse de bola, mas teve dificuldade em encontrar espaços e se precipitou em algumas jogadas. Embora tenha perdido poder de fogo no ataque com a saída de Pirani, o Fluminense conseguiu segurar o empate.

Fonte: Esportes