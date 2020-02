Com terço e búzios, Pocah posa nua em ensaio sobre enredo da Grande Rio

O fotógrafo e maquiador Ygor Marques produziu um ensaio com a cantora Pocah, musa da Acadêmicos do Grande Rio . As fotos basearam-se no enredo da escola de samba, “Tata Londirá: O Canto do Caboclo no Quilombo de Caxias”, que faz ode ao sincretismo religioso à convivência harmônica entre as crenças. Novata no Carnaval, a funkeira posou envolta por 50 hastes de lírio branco em frente a um tecido vermelho, cor simbólica em diversas religiões das matrizes judaico-cristã e africana. No catolicismo, representa o sangue de Cristo e o manto de São Jorge. No Candomblé, Exu, fértil e revolucionário. Na Umbanda, Ogum e Pombagira.

Pocah segura um adereço que mistura o terço, objeto sagrado do cristianismo, com os búzios, tradicionalmente utilizados no Candomblé, como representação da simbiose entre as diversas crenças e práticas religiosas do Brasil. As flores de lírio são mencionadas em textos canônicos da Bíblia como sagradas. No ensaio, as flores, encomendadas de São Paulo, representam o fruto da fertilidade e da espiritualidade humana.

“Eu e Pocah vínhamos conversando sobre a possibilidade de fazer parceria em ensaios há bastante tempo, mas nunca conseguimos por conflitos de agenda. Mas depois eu a encontrei depois de um show dela no camarim e ela adorou a minha proposta e começamos essa parceria incrível”.

Ygor Marques é um fotógrafo em ascensão. Pupilo de Fernando Torquatto, nome consagrado da indústria da moda brasileira, é um dos mais requisitados profissionais dos bastidores do Carnaval 2020 no Rio. Nascido e criado em Ubá, cidade da Zona da Mata Mineira, ele deu os primeiros passos da carreira aos 15 anos. Além de Pocah, fotografou as rainhas de bateria Gracyane Barbosa, da União da Ilha, Giovana Angélica, da Mocidade, e Aline Riscado, da Vila Isabel.