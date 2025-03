Com tempo nublado, Fabiana Karla curte praia em com namorado: ‘Fortaleza Ceará’

Fabiana Karla, de 49 anos, está curtindo Fortaleza, no Ceará, junto com o namorado, o advogado Alexandre Sumida. Nesta quarta-feira (12), a atriz compartilhou nas redes sociais fotos nas quais aparece com um maiô azul curtindo uma praia com o amado. Mesmo com o tempo nublado, a humorista se jogou no mar e aproveitou ao máximo.

“Mesmo quando os dias estão nublados, eu amo me reconectar com a natureza. Não existe tempo ruim, existe a forma como você enxerga e sente as coisas. Tudo depende de como você transforma as situações e se permite estar presente”, refletiu Fabiana na legenda da publicação.