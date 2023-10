Com tema voltado para a campanha setembro amarelo projeto ofi-cine exibe o filme “Nise: O coração da loucura” na próxima sexta 06/10

Na próxima sexta-feira (06/10), a Coordenadoria de Serviços Psicossociais e de Saúde (CSPS) do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) promoverá o 8º Ofi-Cine. O projeto é uma iniciativa de proporcionar um debate acerca da influência da arte na saúde física e mental dos integrantes do Poder Judiciário do Estado.

Em atenção especial à campanha do Setembro Amarelo e compreendendo a importância de abordar a saúde mental e os meios necessários para cuidar da mesma, o filme a ser exibido será “Nise: O coração da loucura”, um longa nacional que conta a história de uma psiquiatra que não aceitava a metodologia utilizada para tratar doenças mentais.

O filme será reproduzido na sala de atendimento da CSPS, das 15 às 17 horas. Após a exibição da obra é aberto um espaço de debate e reflexões sobre a temática. Os participantes também podem optar pela forma como desejam participar da ação, online ou presencial.

Lembrando que é necessário realizar inscrição através do link: https://forms.gle/Eom1yEnuvqha3Ros9.

E se você deseja participar, mas precisa de autorização do seu setor, não se preocupe! Pois serão emitidas Declarações de Comparecimento aos inscritos.

Vitória, 02 de outubro de 2023

Informações à Imprensa

Assessoria de Imprensa e Comunicação Social

Texto: Layna Cruz | [email protected]

Maira Ferreira

Assessora de Comunicação do TJES

foto: Divulgação/Imagem Filmes

Fonte: TRIBUNAL DE JUSTIÇA ES