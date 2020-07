Com sua menor calcinha, Juliana Caetano dá empinadinha em foto: “Assim é bom?”

A cantora abalou o psicológico dos fãs com sua beleza

Juliana Caetano, do Bonde do Forró, divulgou uma foto em seu Instagram na tarde desta segunda-feira (13). A musa posou agachada no banheiro de sua casa e deu o que falar.

“Oi, amor! Como você está?”, questionou na legenda da publicação.

Na legenda, Juliana interagiu com os internautas: “Amor, escreve uma legenda pra mim?”.