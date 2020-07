Com sobe e desce de números, Rio de Janeiro pode ter novo pico de contágios

Ricardo Cassiano/Agencia O Dia Caso ocorreu em Praia Grande

Um menino de 7 anos sobreviveu a uma queda do quarto andar do prédio no qual mora na cidade de Praia Grande , no litoral de São Paulo, na manhã desta terça-feira (7). Segundo a polícia, a criança estava sozinha em casa no momento do acidente. O pai teria saído para acompanhar a mãe até o ponto de ônibus por segurança.

O menino teria ficado cerca de 15 minutos sozinho em casa e caído pouco após o pai sair. Uma vizinha acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e a criança foi rapidamente levada ao Hospital Irmã Dulce.

No hospital, o menino está sob observação e não corre risco de vida. O caso foi registrado na Delegacia da Mulher de Praia Grande e é investigado pela polícia civil.