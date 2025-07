Com Show do goleiro Tadeu, Goiás vence Cuiabá e assume a liderança da Série B

Em uma noite de futebol eletrizante no Estádio da Serrinha, o Goiás superou o Cuiabá por 3 a 1 neste sábado, pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, assumindo a ponta da tabela. O grande destaque da partida foi o goleiro Tadeu, que, de forma incomum, contribuiu com duas assistências primorosas, pavimentando o caminho para os gols de Jajá (duas vezes) e Esli Garcia. David Miguel descontou para o Dourado, em um jogo marcado por reviravoltas e drama.

Com a vitória, o Esmeraldino salta para a liderança do torneio, acumulando 36 pontos e deixando o Coritiba (33 pontos) para trás. Já o Cuiabá, apesar da luta, permanece fora do G4, na quinta colocação, com 25 pontos, sentindo a pressão dos adversários diretos por uma vaga no acesso.

Ambas as equipes já se preparam para a 18ª rodada da Série B, que acontece na próxima quarta-feira. O Goiás terá um desafio fora de casa contra o Novorizontino, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, às 19h (de Brasília). Por sua vez, o Cuiabá receberá o América-MG na Arena Pantanal, às 21h30.

O Jogo

Ciente da oportunidade de alcançar a liderança, o Goiás entrou em campo com determinação, buscando o ataque desde os primeiros minutos. As chances surgiram com Perinho e Anselmo Ramon, que por pouco não abriram o placar. A insistência foi recompensada aos 16 minutos, quando o goleiro Tadeu, em um lançamento preciso, encontrou Jajá. O atacante dominou com categoria e finalizou na saída de Mateus Pasinato, inaugurando o marcador.

Após a parada para hidratação, o domínio goiano persistiu. A situação do Cuiabá piorou drasticamente nos acréscimos do primeiro tempo, aos 45 minutos, quando Max recebeu o segundo cartão amarelo por uma falta dura e foi expulso, deixando o Dourado com um homem a menos para toda a segunda etapa.

Apesar da desvantagem numérica, o Cuiabá surpreendeu logo no início do segundo tempo. Aos quatro minutos, em uma cobrança de escanteio, o goleiro Tadeu saiu mal, deixando a meta vazia. David Miguel, recém-entrado na partida, apareceu no segundo poste e aproveitou a oportunidade para empatar o confronto, chocando a torcida esmeraldina. Aos 23, Denílson teve a chance de virar para o Cuiabá, mas chutou para fora.

O susto serviu como um catalisador para o Goiás. Cerca de dez minutos após o gol de empate, a equipe da casa retomou a dianteira. Jajá recebeu na área, driblou a marcação com maestria e estufou a rede de Pasinato pela segunda vez, recolocando o Goiás na frente. Para selar a vitória e a liderança, nos acréscimos, Esli Garcia foi lançado em velocidade por Tadeu – na segunda assistência do goleiro –, dominou, passou pela marcação e mandou a bola para o fundo do gol, dando números finais à partida e garantindo a festa em Goiânia.

Fonte: Esportes