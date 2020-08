Com show de Nenê, Fluminense avança na Copa do Brasil

Com três gols de Nenê, o Fluminense garantiu a classificação para a quarta fase da Copa do Brasil após vencer o Figueirense, por 3 a 0, na noite desta terça-feira (25) no Maracanã. Depois de ter perdido o jogo de ida por 1 a 0, em Santa Catarina, o Tricolor precisava vencer por dois gols de diferença para passar de fase.

VEEEENCE O FLUMINENSE!!! E ESTAMOS CLASSIFICADOS! O Fluzão reverte o resultado, com direito a hat-trick de Nene, e avança à quarta fase da Copa do Brasil! Estamos on! O próximo compromisso do Flu é contra o Vasco, sábado, pelo Brasileirão! #SejaSócio #ÉPeloFlu pic.twitter.com/EiYYw5roo0 — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) August 26, 2020

O Fluminense abriu o placar logo aos 14 minutos do primeiro tempo. Dodi sofreu falta de Geovane na entrada e Nenê foi para a cobrança. O camisa 77 bateu de perna esquerda, no ângulo do goleiro Sidão, que só olhou a bola desviar levemente na barreira e entrar no fundo do gol.

O Flu quase ampliou o placar aos 39 minutos. Michel Araújo fez grande jogada pelo meio, disputou com a zaga, chutou de perna esquerda e a bola passou muito perto da trave do Figueirense. Aos 43 minutos, o Tricolor só não definiu a classificação no primeiro tempo porque Evanilson perdeu um gol incrível. Ele recebeu passe de Nenê e, sozinho, de frente para o gol, na marca do pênalti, chutou rasteiro para boa defesa de Sidão.

O segundo tempo começou com o Figueirense arriscando. Aos 5 minutos, Keké deu bom passe para Marquinho, que chutou em cima de Muriel. Mas a reação parou por aí. Aos 9 minutos, Nenê recebeu a bola na entrada da grande área, chutou de perna esquerda, a bola novamente desviou na zaga e Sidão não alcançou. 2 a 0.

O show de Nenê terminou aos 36 minutos. O árbitro Felipe Fernandes de Lima assinalou pênalti de Sanchez em Yago Felipe. Mesmo com muita reclamação do time catarinense, a penalidade foi confirmada. Nenê cobrou com perfeição: bola para um lado, goleiro para o outro.

Com a classificação, o Fluminense garantiu uma premiação de R$ 2 milhões e agora espera sorteio para saber qual será o adversário da próxima fase.

Além do Fluminense, a Ponte Preta garantiu vaga na quarta fase da Copa do Brasil ao derrotar o Afogados por 2 a 0, no Estádio Vianão. A Macaca havia vencido a partida de ida por 3 a 0. Quem também se classificou nesta terça-feira foi o América-MG. Depois de ter empatado em 0 a 0 com a Ferroviária no primeiro jogo, o Coelho venceu por 1 a 0, com um gol de Rodolfo, aos 48 minutos do segundo tempo.

