Com seu menor fio-dental, Gracyanne tira foto do bumbum ‘se abrindo’ por trás: “Liberdade é isso”

Gracyanne Barbosa, como sempre, deixou os seguidores do Instagram chocados com mais um ‘Sunday Bumday’ publicado neste domingo (28).

A musa fitness aproveitou o fim de semana para curtir um dia ao ar livre enquanto trabalhava em sua flexibilidade, sem deixar de impressionar os fãs com sua boa forma nas fotos pra lá de reveladores, além de exibir um bronzeado super em dia. Confira:

Recentemente, mostramos por aqui que a musa fitness Gracyanne Barbosa já é um sucesso estrondoso desde que ficou conhecida por compartilhar sua rotina de hábitos saudáveis com os internautas. A celebridade já reuniu quase 10 milhões de seguidores no Instagram.

Além do talento com as redes sociais, a modelo já mostrou que leva jeito com seus cliques pra lá de exuberantes