Com sensação de 58ºC, Rio de Janeiro bate recorde de calor em 2023

Fernando Frazão/Agência Brasil Turistas aproveitam o calorzão para aproveitar as praias do Rio de Janeiro

O sábado foi de muito calor para os cariocas e não é pra menos: segundo o Alerta Rio, órgão com sede no Centro de Operações Rio, a sensação térmica chegou a 58°C em Santa Cruz, às 15h, a mais alta de 2023. Os termômetros ainda marcaram o recorde de temperatura máxima no mesmo bairro da zona Oeste: 41,1°C, às 15h45. Mas ainda há previsão de chuva para hoje.

“Típico do verão. Há uma associação da alta disponibilidade de umidade com áreas de instabilidade que causam esse efeito de calor localizado. Santa Cruz, Irajá e São Cristóvão foram os lugares mais quentes no dia de hoje. Mesmo assim, ainda permanece a chance de pancadas de chuva rápidas e isoladas que são características da estação”, explica Anselmo Pontes, meteorologista do Sistema Alerta Rio.

Foi a terceira maior temperatura registrada nas estações do Alerta Rio durante este verão. No dia 15 de janeiro, os termômetros registraram 40,3°C, quanto no dia 31 de janeiro marcaram 39,6°C. Já as outras duas maiores sensações térmicas foram 54°C, no dia 15 de janeiro, e 51,1°C, no dia 14 de janeiro.

Para este domingo (5), a previsão é que o tempo na cidade continuará influenciado por áreas de instabilidade associadas ao calor e a alta umidade, com pancadas de chuva isoladas à tarde e noite, que podem vir acompanhada por raios.

As recomendações do Alerta Rio em caso de pancadas de chuva são para que as pessoas permaneçam em local seguro e evitem áreas com alagamentos.

Veja outras advertências do órgão

Não caminhem em áreas alagadas, pois há perigo de correnteza e de ferimentos com objetos, quedas em buracos sob a água, além de risco de doenças, e não fiquem próximo à beira de córregos e rios;

Nunca force a passagem de carros em vias alagadas;

Afaste-se de árvores, terrenos abertos e coberturas metálicas, além de precipícios, encostas e lugares altos sem proteção;

Evite passar sob cabos elétricos, outdoors, andaimes, escadas;

Não permaneça em piscinas, rios e lagos;

Evite a prática de esportes ao ar livre, especialmente, no mar;

Feche as janelas, basculantes e portas para evitar canalização de ventos no interior de casa;

Feche persianas, cortinas ou blecautes para evitar que estilhaços se espalhem, no caso de alguma janela quebrar;

Fique atento: se houver falta de luz, cuidado com o uso de velas para evitar incêndios;

Não estacione próximo a torres de transmissão e placas de propaganda.

Fonte: IG Nacional