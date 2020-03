Com seios imensos, Pabllo Vittar é comparada a atriz pornô

Luana Piovani usou as redes sociais para falar do susto que passou com a filha Liz na madrugada deste domingo (8). A pequena de 4 anos de idade se machucou após cair de uma beliche de aproximadamente 1,80 metro de altura.

arrow-options Reprodução/Instagram Luana Piovani





“Era um beliche alta, de hostel, de gente grande. Deveria ter um metro e oitenta de altura e ela caiu de cara no chão. Não consigo explicar para vocês o que eu senti. A noite foi uma loucura. Ela machucou a cara, a cabeça, o ombro”, contou Luana Piovani .

A atriz e apresentadora tem outros dois filhos Dom, de 7, e Bem, gêmeo de Liz de 4 anos. Os três pequenos são frutos do relacionamento de Luana Piovani com o surfista Pedro Scooby .