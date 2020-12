Com Romana e Raika, Alok comemora Natal com família completa

Reprodução/Instagram Alok passa o Natal com a família completa

Com Romana Novais e Raika de volta para casa, Alok pôde comemorar o Natal com a família reunida em casa. Em seu Instagram, o DJ contou que a esposa e a filha tiveram alta do hospital. “Raika já está em casa com o Ravi! Melhor presente de Natal! Agora a família está reunida. Obrigado Deus!”, postou ele.

Raika nasceu de forma prematura, porque Romana teve a Covid-19 durante o fim da gravidez. Alok teve que ficar um período afastado da filha, que nasceu no dia 3 de dezembro, porque também testou positivo para o novo coronavírus.

A postagem contou com algumas fotos, entre elas uma com a família reunida posando na frente de uma árvore de Natal e outra com Ravi, vestido de vermelho e branco, se divertindo.