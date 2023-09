Com roda gigante e shows, festival gastronômico de São Mateus traz variedade de pratos

A Primeira fase do Festival, o Circuito Gastronômico, teve início no dia 23 de agosto e vai até esta quarta (6) nos nove estabelecimentos participantes:Petisco e Cia, Empadaria Tomilho e Mel, Cheirin Bão, Don Sushi São Mateus, Arymas Lanchonete, O Botecão, Mage Burger, Caminho de Casa e está sendo um sucesso.

Com o objetivo de valorizar os produtos locais, o Festival Gastronômico e Cultural de São Mateus promoveu a invenção de pratos especiais, com uma variedade que vai da cozinha mineira à deliciosos burgers, o Circuito é parte integrante da comemoração do aniversário de São Mateus.

Após o sucesso do circuito, agora vem o Festival Gastronômico no Parador Internacional, em Guriri e com os pratos terão preços promocionais e o público poderá apreciar a boa culinária.

Também acontecerão aulas shows, com chefs renomados. A curadoria é por conta do chef Harum Katharian, responsável por grandes restaurantes do país e do Espírito Santo como Tartar and Co, Café Society e Restaurante Aleixo, e que hoje comanda o Garden e Varandas, em Aracruz.

As aulas/Shows serão feitas pelos chefs: Chef Harum Katharian, Chef Hugo Grassi, Chef Gabriel,Chef Christopher Gomes.

Além da programação de aulas shows, o Festival Gastronômico contará com apresentações artísticas, e na quinta-feira, 07, quem abre a programação musical é o Grupo Bom Gosto, com o melhor do pagode carioca. Demais bandas passarão pelo palco do Parador Internacional nos 4 dias de evento.

A roda gigante de 22 metros é uma atração à parte (paga), onde poderão ver a cidade de Guriri lá de cima.

PROGRAMAÇÃO:

– 08/09, sexta-feira: 18h às 23h

18h – Mr. Gabs

20h – Aula Show Chef Gabriel

21h – Pedro Costa e banda

00h – FIM

– 09/09, sábado: 16h às 23h

16h – Abertura (Som mecânico)

17h30 – Marcelo Braga

19h30 – Intervalo e Vídeos Publicitários (Som mecânico)

20h – Aula Show – Chef Hugo Grassi

20h30 – Magaly Rocha

22h – Intervalo e Vídeos Publicitários (Som mecânico)

22h30 – SAMA ROCK BAND

00h – FIM

– 10.09, domingo: 11h às 16h (samba, brasilidades)

11h – Abertura (Som mecânico)

11h30 – Roda de Samba com Fabíola Guimarães e Rafael Bidu

13h – Aula Show – Chef Harun Katharian

13h30 – Roda de Samba com Fabíola Guimarães e Rafael Bidu

15h – Intervalo e Vídeos Publicitários (Som mecânico)

16h – FIM

1° Festival Gastronômico e Cultural de São Mateus

Circuito – Data: 7 a 11 de setembro

Local: Parador Internacional em Guriri

Atrações:

Nacional: Bom Gosto

Local: Sama Rock Band, roda de samba com Fabíola Guimarães e Rafael Bidu, Pedro Costa e banda.

Palestra: Diego Rodrigues, André Maximo, Mr. Gabs, Magaly Rocha, Marcelo Braga

Instagram: /paradorinternacionalguriri e /liga.capixaba